Сатановский: Запад был загнан в тупик после выступления Путина в Израиле

Запад попал в тупик после недавнего заявления российского президента Владимира Путина о возможном проведении саммита стран-победительниц во Второй мировой войне, озвученного в рамках выступления в Израиле. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, никто из стран-участниц ВМВ не хотел бы принижать своих заслуг, но соответствующее предложение о саммите поступило от России, из-за чего западные страны в растерянности, не понимая, как поступать дальше. «Если страна воевала на стороне союзников, то её нынешнее правительство явно не откажется от мероприятия, даже США, потерявшие немало людей в войне против Японии в Тихом океане», — заявил политолог во время эфира «Вести FM».

Российские власти продолжают готовиться к проведению торжеств, связанных с 75-й годовщиной Победы в Великой отечественной войне. По мнению Сатановского, руководители стран, которые соотносят себя с Победой, точно посетят Россию 9 мая.

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