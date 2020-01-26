Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус является инфекционным и во время инкубационного периода. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Чиновник заявил, что у человека инкубационный период, во время которого заболевание никак не проявляется, колеблется от 1 до 14 дней. Это сильно затрудняет работу по сдерживанию распространения вируса.
Ма Сяовэй также пояснил, что вирус еще до конца не изучен, и пока неясно, какие последствия могут вызвать его дальнейшие мутации.
Заболевшие, помимо Китая, уже обнаружились в Таиланде, США, Японии, Южной Корее, Гонконге, Макао, Тайване, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии.
Число умерших от пневмонии после заражения новым вирусом достигло 56. Количество заразившихся приближается к 2 тысячам человек.
Мэр Уханя, с которого началось распространения нового типа вируса, заявил, что количество подтвержденных случаев заражения увеличится примерно ещё на 1 тысячу человек.
Ранее The Insider публиковал подробный материал о новом вирусе: Китайский новый код. Откуда взялся коронавирус 2019-nCoV и чем он так опасен.
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