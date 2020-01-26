Израильтянам впервые разрешили поездки в Саудовскую Аравию

Граждане Израиля впервые получили возможность посещать Саудовскую Аравию. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел еврейского государства Арье Дери.
«Министр внутренних дел Арье Дери подписал в среду распоряжение, впервые в истории страны разрешающее израильтянам посещать Саудовскую Аравию», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Haaretz.
«Это позволит израильтянам совершать религиозное паломничество в Саудовскую Аравию или же предпринимать деловые поездки на срок до 90 дней», – сказано в сообщении.
Отмечается, что решение было согласовано с израильским оборонным ведомством, МИД и Советом национальной безопасности.
Для въезда в Саудовскую Аравию израильтянам нужна виза. В Израиле, который не имеет дипломатических отношений с Эр-Риядом, посольства Саудовской Аравии нет.
Отмечается, что решение израильского МВД позволит представителям израильского арабского меньшинства беспрепятственно посещать исламские святыни на территории Саудовской Аравии.
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