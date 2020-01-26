Мнение: Личный продавец Путина! Трамп продвигает российский ВПК!

Пока россияне из-за Путина первую неделю нового 2020 года вынужденно тоннами ели прошлогодние салаты и вообще продукты, заказывали от скуки на миллиарды рублей товары в интернет-магазинах и тратили последние деньги на петарды и салюты, в далеком американском городе Вашингтон на благо российского военно-промышленного комплекса работал не покладая рук агент Кремля Дональд Трамп.
«Как же еще, еще больше увеличить продажи российского оружия?» — мучительно думал президент Соединенных Штатов Америки и нашел выход от чего вздрогнула вся планета. А в Министерстве Обороны России в отделе оптовых закупок С-400 пришлось устанавливать дополнительные телефоны. Спасибо тебе Дональд Трамп за то, что некоторые граждане России были вызваны в ведомство Сергея Шойгу прямо из-за праздничного стола – порадовал, кормилец ты наш!
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Счастья вам!
Источник: Вместе победим!
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