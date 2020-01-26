Мнение: Сколько россиян не хотят работать, губернатор-шутник и невыгодные банковские вклады

1. К вопросу о том, почему в России всё именно так, как есть, хотя могло бы быть гораздо лучше. Кто-то обвиняет во всём капиталистов, кто-то – коммунистов. Однако и те, и другие, по идее, признают ценность труда. Проблема в том, что вопреки любым идеологическим установкам огромная часть россиян просто не хочет работать:

https://lenta.ru/news/2020/01/22/job/

Почти треть россиян (29 процентов) захотели получать деньги просто так — иметь зарплату, при этом не работая. Об этом свидетельствуют результаты исследования Superjob, пишет ТАСС.

В то же время 58 процентов опрошенных уверены, что работа является не просто источником дохода, а помогает человеку реализовывать собственный потенциал и предоставляет возможности для общения.

Больше всего желающих получать безусловный доход отмечено среди представителей таких профессий, как сметчик, менеджер по рекламе и переводчик. Меньше всего такая возможность привлекает программистов, юристов и директоров компаний.

Больше всего перспектива не работать и получать за это деньги привлекательна для россиян в возрасте 25-34 лет (32 процента). Среди молодежи до 24 лет сторонников такой практики меньше — 23 процента.

Последние процитированные цифры внушают надежду — самое молодое поколение взрослых россиян почти в полтора раза более трудолюбиво, чем их старшие товарищи, рождённые в годы перестройки и в начале 1990-х.

Обратите внимание, что в числе самых трудолюбивых — программисты и директора компаний. Это не случайное совпадение.

2. Нескольких дней хватило, чтобы у губернатора, предложившего «мочить блогеров», начались большие проблемы. 18 января Михаил Игнатьев публично призвал к расправе над теми, кто пишет неприятные ему вещи:

http://pravdapfo.ru/news/95346-ignatev-dal-poruchenie-mochit-za

Удивлённые блогеры начали наблюдать за главой Чувашии во все глаза, и почти сразу их внимание было вознаграждено — господин Игнатьев попался на очередной диковатой выходке. На камеру засняли, как губернатор заставляет офицера МЧС прыгать, подобно дрессированной собачке, за ключами от нового автомобиля:

https://ria.ru/20200124/1563836644.html

Тут уже поднялся большой скандал, подключились федеральные СМИ, отреагировал глава МЧС. В «Единой России» собрались исключать господина Игнатьева из партии, в ЛДПР потребовали «гнать Игнатьева из губернаторов»:

https://regnum.ru/news/2839286.html

Опыт показывает, что такие истории нередко заканчиваются отставкой: глава Чувашии получил известность федерального масштаба, которая останется с ним как минимум на ближайшие 10-15 лет. Регион под руководством Михаила Игнатьева, выражусь дипломатично, не расцвёл, так что продолжение его политической карьеры под большим вопросом.

3. Конечно, в России и близко нет ПОПС – политики отрицательных процентных ставок. Однако базовые ставки ЦБ снижаются, так что хранить деньги на банковских депозитах становится всё менее и менее интересно:

https://lenta.ru/news/2020/01/23/vklad/

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 крупнейших банках России впервые опустилась ниже шести процентов. Это следует из данных Центробанка, опубликованных на сайте регулятора.

Вклады в России оказались рекордно невыгодными. Причиной уменьшения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки Банком России. В 2019 году регулятор пять раз снижал ставку — в последний раз это произошло в декабре. Тогда Центробанк установил ключевую ставку на уровне 6,25 процента.

Источник: Место для дискуссий

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