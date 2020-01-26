Американский политолог — чрезмерный оптимизм ни к чему — российскую экономику нужно видеть такой, какая она есть

Крайне позитивные прогнозы отдельных аналитиков, которые считают, что российская экономика смогла преодолеть последствия западных санкций и скоро выйдет на быстрый рост, не вполне соответствуют действительности, пишет на страницах The Hill американский политолог Стивен Блэнк. По мысли Блэнка, РФ действительно может в краткосрочной перспективе обеспечить ускорение экономического роста, однако, если смотреть на экономику страны более трезво, становится понятно, что она по-прежнему страдает от многочисленных структурных проблем, которые кратковременное стимулирование не решит.



Reuters

Отдельные американские СМИ в последнее время заявляют, что экономика РФ смогла преодолеть вызванные западными санкциями проблемы, и финансовые рынки страны могут принести инвесторам крупные дивиденды, пишет в своей статье для The Hill американский специалист по геополитике бывшего СССР, РФ и Евразии Стивен Блэнк. Макроэкономические показатели РФ действительно впечатляют, а министерство финансов продолжает проводить дефляционную денежно-кредитную политику, которой оно «по умолчанию» придерживалось на протяжении всей новейшей российской истории, признаёт Блэнк. Кроме того, как отмечает аналитик, новое российское правительство скорее всего начнёт стимулировать экономический рост за счёт «скопившихся в казне средств» для сглаживания «социально-экономической нестабильности» и снижения «масштабной экономической напряжённости». Благодаря этим трендам российская экономика в краткосрочной перспективе действительно может получить импульс к развитию, предполагает автор.

Вместе с тем, по мнению Блэнка, «такое представление не назовёшь полным». «Любому, кто считает, будто РФ двинется вперёд без значительного роста цен на энергоресурсы, следует переосмыслить ситуацию, — отмечает автор. — Несмотря на утверждения западных аналитиков об обратном, экономика РФ не является по-настоящему капиталистической или рыночной. Напротив, эта страна по-прежнему представляет собой автократическое московское государство, где всю экономику контролируют власти, которые владеют значительной её частью — по многим оценкам, около 60%».

По мысли эксперта, в РФ не обеспечиваются имущественные права, а законодательство не позволяет обеспечивать подконтрольность правительства; в итоге «имуществом владеют не в рамках своих юридических прав, а в результате службы государству». Из-за этих и других факторов российская экономика становится крайне уязвимой к «имманентно мощным антиконкуретным силам», убеждён Блэнк. «В РФ есть рынки, но нет рынка как такового, — поясняет он. — Экономика показывает рост, но он недостаточен. Производительность труда остаётся относительно низкой, а внедрение новых технологий не обеспечивает максимальной отдачи от инвестиций. Между тем, РФ — за исключением энергетического сектора — остаётся технологически отсталой и неконкурентоспособной на мировом рынке страной. Коррупция пронизывает всю её государственную систему, и государственные корпорации вместе с окружением Путина — включая и нового премьер-министра Михаила Мишустина — поглощают огромные суммы».

В РФ также существуют серьёзные препятствия для инвестиций, говорится в материале. Как пишет автор, отток капитала из страны с 1994 года в прошлом году достиг $750 млрд, а сейчас скорее всего уже преодолел планку в $1 трлн, пусть даже часть этих денег и вернулась в виде инвестиций зарубежных банков. Тем временем, многие образованные русские эмигрируют в другие страны, а, как показал «недавний скандал с плагиатом», наука, техническое образование и исследовательская работа поражены серьёзными структурными дефектами, отмечает Блэнк. Аналогичные проблемы наблюдаются и в российской инфраструктуре: Российскую Федерацию, которая простирается на 11 часовых поясов, опережает по протяжённости автомагистралей даже американский штат Виргиния, подчёркивает он.

«Путинский режим» планирует реализовать масштабные национальные проекты, в том числе и в Арктике — однако в 2017 году властям пришлось сократить планируемые расходы на развитие гражданской инфраструктуры Крайнего Севера на 90% из-за нехватки бюджетных средств, напоминает эксперт. При этом Москва продолжает строить амбициозные планы по развитию региона в рамках различных нацпроектов, «которые, по мнению Путина, каким-то образом восстановят экономику» — однако, поскольку эти проекты «в действительности являются новой разновидностью предоставления ренты охочим до неё элитам», естественным итогом подобной системы станет потеря большей части инвестиций из-за «связанной с коррупцией халатности и проблем с качеством», считает аналитик.

«Мягко говоря сложна» ситуация и в российском здравоохранении, продолжает Блэнк. Владимир Путин не так давно «с понятным удовлетворением» заявлял о том, что средняя продолжительность жизни в РФ достигла 73 лет, однако такой она была ещё в 60-е годы прошлого века, а правительство помешало дальнейшим подвижкам в этом отношении, сократив расходы на здравоохранение для увеличения доходов государственной казны, пишет он. На этом фоне просматриваются признаки того, что в стране вновь начался демографический спад: между Москвой и регионами обозначился резкий разрыв по продолжительности жизни, а вдобавок смертность снова превысила рождаемость, в результате чего «убыль населения представляется неизбежной», уверен эксперт.

Наконец, как показывают последние работы американских исследователей, «бремя оборонных расходов», по всей видимости, обходится Москве куда дороже, чем предполагалось ранее: хотя оценки на основе официальных обменных курсов показывают, что РФ тратит на оборонные цели лишь $60 миллиардов в год, «реальная цифра» ближе к $180 млрд, что составляет почти 10% от ВВП страны за 2018 год, полагает Блэнк. «Очевидно, российская экономика, как и советская, заточена скорее не под рост, инвестиции в человеческий капитал или вложения в технологии, а под оборонные расходы», — рассуждает автор. Кроме того, несмотря на «упрощённые оценки» некоторых американских аналитиков, западные санкции всё же «душат» иностранные инвестиции в технологический сектор, а учитывая состояние российского научно-технического сообщества, вложения нынешних властей в технологии вряд ли дадут серьёзные результаты в гражданском секторе, а не в военном, отмечает в материале.

«В силу вышесказанного, анализировать экономику РФ нужно исходя из того, какой она является — не как деформированную или заблудшую экономику западного типа, а как вещь в себе. Нам необходимо видеть её такой, какой её видят её владельцы и хозяева, — подытоживает Блэнк. — Если перефразировать Дмитрия Тренина из Фонда Карнеги, пока Россией управляют те люди, которые ей владеют, она не будет следовать западной экономической траектории. Новые реформы Путина повторяют азиатские экономические модели, обозначая разрыв с Западом и с тремястами годами российской истории. Если же оценивать суть этой экономики и этого государства правильно, то становится ясно, что хоть инвесторы и могут заработать огромные деньги в краткосрочной перспективе, а правительство — развернуть политику стимулирования, которая ускорит рост системы, для преодоления структурных дефектов российской экономики косметических реформ будет отнюдь не достаточно».

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