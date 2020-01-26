Рустам Солнцев об исчезновении Виктории Бони: «Думаю, она где-то медитирует»

Несколько дней назад отечественная теле- и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня исчезла из «поля зрения» поклонников. Шоумен Рустам Солнцев, комментируя пропажу хорошей знакомой и коллеги, высказал мнение, что она просто может где-то практиковать медитацию и вскоре снова будет на связи.

В одной из последних публикаций в Instagram Виктория Боня поделилась с поклонниками снимками, сделанными во время путешествия в Доминикану. Тогда же ведущая пояснила о запланированной поездке в Перу и джунгли, где до сих пор живут племена каннибалов. Боня предупреждала, что несколько дней может не размещать Stories, но вскоре после этого из соцсети вообще исчез её аккаунт. Подписчики начали обращаться с вопросами к администраторам рабочей страницы светской львицы, но те лишь сказали, что ситуация вскоре прояснится, а что происходит в данное время, так и осталось неизвестным.



Рустам Солнцев говорит, что слышал об исчезновении Бони, но не поддерживает версию фанатов о желании уставшей от пристального внимания ведущей «уединиться». Шоумен напомнил, что его близкая знакомая занимается «духовными практиками», и сейчас, скорее всего, где-то медитирует. Относительно аккаунта у Солнцева также есть собственная версия, но её он пока не озвучивает, желая проверить, а затем донести поклонникам Бони достоверную информацию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]