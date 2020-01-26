В ПФР уточнили, кого из пенсионеров признают работающими

26.01.2020, 16:21, Разное

Представители пенсионного фонда Российской Федерации перечислил критерии, согласно которым люди пенсионного возраста признаются работающими. Данной категории россиян ежемесячные выплаты будут индексированы, отметили в ведомстве.
Как оказалось, в ПФР добавляют в список работающих пенсионеров тех людей, которые имеют официальное трудоустройство, а также получают страховой взнос от нанимателя. В этой категории и россияне, заключающие гражданско-правовые, бессрочные, срочные договора.

Граждане пенсионного возраста, получающие деньги за научное или литературное произведение, представители общин коренных народов, а также религиозные деятели также попали в этот список, подытожили специалисты.



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