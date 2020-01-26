В ПФР уточнили, кого из пенсионеров признают работающими

Представители пенсионного фонда Российской Федерации перечислил критерии, согласно которым люди пенсионного возраста признаются работающими. Данной категории россиян ежемесячные выплаты будут индексированы, отметили в ведомстве.

Как оказалось, в ПФР добавляют в список работающих пенсионеров тех людей, которые имеют официальное трудоустройство, а также получают страховой взнос от нанимателя. В этой категории и россияне, заключающие гражданско-правовые, бессрочные, срочные договора.

Граждане пенсионного возраста, получающие деньги за научное или литературное произведение, представители общин коренных народов, а также религиозные деятели также попали в этот список, подытожили специалисты.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]