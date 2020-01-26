Le Monde — несмотря на три случая заражения, французские власти намерены предотвратить эпидемию коронавируса

Франция стала первой европейской страной, на территории которой были выявлены три случая заражения китайским коронавирусом, пишет Le Monde. При этом, как пишет издание, власти страны настроены оптимистично и заверяют, что эпидемии нового заболевания удастся избежать.



Reuters

Франция стала первой европейской страной, на территории которой были выявлены три случая заболевания китайским коронавирусом, пишет Le Monde. В пятницу 24 января министр здравоохранения страны пообещала «крайне внимательно» следить за развитием ситуации, отметив вероятность обнаружения новых случаев заражения. При этом, по словам издания, работники сферы здравоохранения настроены оптимистично и подчёркивают наличие отлаженных схем действия в случае риска эпидемии.

Двое из заражённых коронавирусом в данный момент проходят лечение в Париже, и один — в Бордо. Пациент, госпитализированный в Бордо — французский житель китайского происхождения, работающий в винной отрасли, 22 января вернувшийся во Францию после кратковременно поездки в Китай и недолгого пребывания в городе Юхань, ставшем эпицентром эпидемии.

В парижской больнице находятся граждане Китая: мужчина в возрасте 31 года и женщина в возрасте 30 лет, прибывшие во французскую столицу из Юханя 18 января в качестве туристов. По словам главы инфекционного отделения больницы Биша Яздана Язаданпанна, пациенты, поступившие в больницу с температурой и респираторными симптомами заболевания, чувствуют себя хорошо, и не проявляют признаков тяжёлого состояния.

Как заметила в пятницу министр здравоохранения Франции Аньез Бюзен, «С эпидемией необходимо бороться как с пожаром» — то есть «как можно скорее локализовать её». По словам главы Генеральной дирекции здравоохранения Жерома Соломона, к субботе были выявлены все случаи контактов троих заражённых во Франции с другими лицами.

Как пояснил в интервью французским СМИ сотрудник Национального бюро общественного здоровья Даниэль Леви-Брюль, опасность представляют либо близкие контакты заражённых (контакты лицом к лицу на расстоянии менее одного метра, интимные контакты, проживание в одном помещении), либо менее близкие, но продолжительные контакты. Лица, попадающие под эти критерии, находятся под наблюдением врачей и обязаны дважды в день измерять температуру и ежедневно звонить представителям местных служб здравоохранения. Из-за высокого риска заражения, данным лицам рекомендовано не выходить из дома во избежание дальнейшего распространения вируса.

Как сообщается, в Бордо по соображениям предосторожности были отменены намеченные на воскресенье торжества по случаю наступления Китайского нового года. При этом в Париже празднование состоится.

Правительство Франции разместило на своём интернет-сайте страницу с информацией о коронавирусе и санитарной обстановке в стране. Основная рекомендация властей пациентам, заподозрившим у себя наличие вируса — не обращаться в приёмные отделения больниц или офис лечащего врача, а сообщать о симптомах и недавнем пребывании в Китае по телефону скорой помощи.

По словам Соломона, одна из трудностей состоит в распространении нового заболевания в период эпидемии гриппа, симптомы которого схожи с признаками коронавируса, что затрудняет постановку диагноза. Кроме того, контроль наплыва подверженных панике пациентов в приёмные отделения больниц будет затруднён, учитывая, что сектор здравоохранения итак «перегружен» вследствие социального конфликта, отмечает газета.

Тем не менее, специалисты в области экстренной медицинской помощи заверяют, что «бояться нечего». «Система готова противостоять этой ситуации», — заверил издание генеральный директор Регионального бюро здравоохранения Парижского региона Орельен Руссо. По его словам, схема действий была хорошо отлажена со времён вспышки Эболы — все заражённые будут направлены в инфекционные отделения трёх эталонных парижских учреждений здравоохранения — больницы Биша, Питье и Неккер.

При этом, как отмечает издание, в отличие от других стран, Франция не устанавливала систематического контроля за температурой тела граждан, прибывающих из Китая, посредством телевизоров. По убеждению экспертов, эта система не лишена изъянов, поскольку инфицированные пациенты без выраженных симптомов могут остаться незамеченными. Тем не менее, Генеральная дирекция здравоохранения объявила, что начиная с воскресенья в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль начнёт действовать «приёмная медицинская команда» с целью ответа на вопросы обеспокоенных пассажиров и оказания медицинском помощи лицам с симптомами заболевания. По словам источника газеты в аэропорту, рейсы, прибывшие из Китая, отныне принимаются в особом порядке, включающем выдачу пассажирам масок.

Как сообщается, французский автомобильный концерн PSA объявил в субботу о своём намерении вывезти на родину сотрудников, проживающих в районе Юханя, где у группы имеется три совместных завода с китайской компанией DFM. По словам представителя концерна, речь идёт о 38 сотрудниках и членах их семей. МИД Франции со своей стороны отметил, что изучает в сотрудничестве с китайскими властями пути предоставления возможности французским гражданам покинуть Юхань.

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