Die Welt — в бундесвере выявлено 550 подозреваемых в правом экстремизме

В бундесвере обнаруживается всё больше случаев праворадикальных настроений, пишет воскресное издание Die Welt am Sonntag. По словам главы военной контрразведки Германии, сейчас ведётся расследование в отношении 550 военнослужащих, причём больше всего радикально настроенных лиц выявлено в немецком спецназе.



Reuters

У бундесвера проблема с праворадикальными военнослужащими, пишет немецкая газета Die Welt am Sonntag. Немецкие военные спецслужбы на данный момент ведут расследование в отношении примерно 550 солдат по подозрению в правом экстремизме.

Только в прошлом году появилось 360 новых случаев, вызывающих соответствующие подозрения, — об этом сообщил глава военной контрразведки Германии Кристоф Грамм в интервью изданию.

В 2019 году были изобличены в общей сложности 14 экстремистов — в том числе, 8 правых экстремистов, сообщается в статье. Кроме того, секретные службы обнаружили 40 человек, не соблюдающих верность конституции страны. По словам главы военной контрразведки, «цель состоит в удалении из бундесвера не только экстремистов, но и тех, кто не соблюдает верность конституции». Рост числа подозрительных случаев Кристоф Грамм связывает с тем, что его ведомство стало уделять проблеме более пристальное внимание.

Различные инциденты, происходившие в последние годы, показывают, что тема правого экстремизма в бундесвере была недооценена, подчёркивает немецкая газета. Особенно это касается случая военнослужащего Франко А. В 2017 году он назвался сирийцем и должен был предстать перед судом по подозрению в терроризме. Помимо этого, есть подозрение о существовании внутри войск так называемой «теневой армии», члены которой хотят спровоцировать «день Х».

Чрезвычайно много подозрительных случаев военная контрразведка обнаружила именно в составе элитного подразделения спецназа ФРГ (KSK). «Сейчас мы работаем над 20 подозрительными случаями в сфере правого экстремизма в одном только KSK — в начале 2019 года их было примерно вдвое меньше», — отметил Грамм в беседе с журналистами издания. Таким образом, сейчас число подозрительных случаев в немецком спецназе примерно в пять раз превышает этот показатель в остальных подразделениях бундесвера.

Если военнослужащий обнаруживает среди товарищей противоречащие конституции устремления, его долг сообщить об этом. В то же время, у солдат есть свобода на выражение мнения, хотя она и намного сильнее ограничена, чем для гражданского населения. По словам главы военной контрразведки, военнослужащий может голосовать за левых или АдГ, и это вообще никак на нём не отразится.

Уже больше года тайно заседающий парламентский контролирующий комитет бундестага исследует праворадикальные настроения в войсках. Военную контрразведку обвиняют в тяжёлых упущениях. Теперь ведомство начинает проводить первые реформы в этой связи. По словам Грамма, в этом годы впервые будет опубликован официальный отчёт о деятельности военной контрразведки.

«Мы заинтересованы — и об этом я как депутат ХДС заявляю с полной убеждённостью — в сильной военной контрразведке как части архитектуры безопасности», — заявил председатель вышеназванного парламентского комитета Армин Шустер. Работа комитета ещё не завершена.

Официальный представитель партии свободных демократов Германии по вопросам оборонной политики Мари-Агнес Штрак-Циммерманн потребовала прозрачной системы отчётов, которая бы гарантировала, что информация из войск сможет напрямую и без купюр доводиться «до самого верха». Большинство военнослужащих бундесвера твёрдо придерживается конституционных предписаний, а потом не должно быть огульно подвергнуто подозрениям в правых склонностях, убеждена политик.

Представитель АдГ в оборонном комитете бундестага Рюдигер Лукассен пояснил: «Военнослужащие, которые действуют против свободно-демократического общественного порядка, должны быть удалены со службы в вооружённых силах». В то же время, обнаружение таких лиц военной контрразведкой не должно превращаться в «крупномасштабную проверку убеждений». По его замечанию, в последнее время речь всё чаще ведётся о «правых убеждениях» или «правых тенденциях», с которыми надлежит бороться.

Оборонный комитет бундестага рассматривает инциденты, в которых военнослужащие предоставляли длинные отчёты о высказываниях своих товарищей. «Это худшее доносительство, и оно нанесёт тяжёлый ущерб политико-моральному состоянию войск», — предостерегает представитель АдГ.

По замечанию эксперта зелёных по обороне Агнешки Бруггер, большинство в бундесвере несут военную службу с впечатляющей стойкостью. Однако связи с правым экстремизмом крайне опасны: «Министерству обороны потребовалось слишком много времени, чтобы распознать всю остроту проблемы и предпринять необходимые меры».

Андре Хан от партии левых, который также входит в парламентский оборонный комитет, оценил ситуацию сходным образом: «Слишком долго никто как следует не рассматривал эту проблему или даже отворачивался от неё». Серьёзность демонстрирования нацистских символов или проигрывание соответствующей музыки слишком долго преуменьшалась, заключает воскресное издание Die Welt am Sonntag.

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