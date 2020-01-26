Зеленский помиловал 97 граждан с начала президентства

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 граждан с начала своего президентства. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос «Українських новин», опубликованном 26 января.
«Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц», – сказано в тексте ответа.
Среди помилованных – 11 женщин и 86 мужчин. 90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а для семерых наказание было сокращено.
Офис президента Украины не ответил агентству на вопрос о том, сколько среди них было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов удерживаемыми лицами с Россией.
Пятый президент Украины Петр Порошенко в 2019 году не подписывал указы о помиловании.
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.
7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» прошел 29 декабря 2019 года. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Маск показал успешные испытания стекла Cybertruck после конфуза на презентации / 24 ноября
- Госдума перенесла рассмотрение уравнивающего вейп и сигареты закона / 2 декабря
- В ДР Конго 18 человек погибли в результате нападения / 30 декабря
- Участницу протестов в Шиесе оштрафовали за то, что во время митинга она включила гимн России / 26 ноября
- Лидера «Христианского государства» приговорили к году колонии за попытку срыва показа «Матильды» / 26 ноября
- Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьера Украины / 25 января
- Песков рассказал о работе по контракту Газпрома и Нафтогаза / 27 ноября
- Экс-президент Пакистана Мушарраф заочно приговорен к смертной казни / 17 декабря