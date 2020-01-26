Иран подтвердил отказ передать Украине черные ящики сбитого самолета

Бортовые самописцы сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета Boeing-737 останутся в Иране, сообщил депутат иранского парламента (Меджлиса) Фараджулла Раджаби.

«Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Политик подчеркнул, что «изучением информации, находящейся в черных ящиках, займется иранское министерство дорог и городского развития».

«Наша политика заключается в том, чтобы «черные ящики» остались здесь и здесь же были расшифрованы», – добавил Раджаби.

Ранее в правительстве республики заявляли, что расшифровка черных ящиков разбившегося под Тегераном украинского авиалайнера будет проходить в Иране, однако до того утверждалось, что власти Ирана якобы пообещали передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.





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