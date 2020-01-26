Учёные: Умеренное употребление алкоголя может увеличивать продолжительность жизни

В результате проведённого исследования американским учёным из Harvard University удалось выяснить, что употребление алкоголя может увеличивать продолжительность жизни человека. Речь в данном случае идёт об умеренных количествах потребления спиртного в день, что для представительниц женского пола равно одному бокалу, мужского – не более двух.

В ходе проведения научной работы авторы проекта анализировали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках 112 тысяч представителей обоих полов, собранных за 30 лет. Возраст мужчин при этом составлял 40-75 лет, женщин – 30-55 лет. Исследователи обращали внимание на наличие онкологии, болезней сердечно-сосудистой системы и диабета, а также на режим питания, физическую активность, массу тела, курение и употребление алкоголя участниками эксперимента.

В результате американские учёные пришли к выводу, что алкоголь способствует улучшению когнитивных функций, снижает риск развития диабета и болезней сердца. По словам Ци Сана, одного из авторов проекта, некурящие женщины, контролирующие вес, придерживающиеся диеты и умеренно употреблявшие спиртные напитки, в среднем на два года продлевали жизнь без опасных болезней по сравнению с отказавшимися от алкоголя. Для мужчин разница при аналогичных факторах составляет примерно 1 год.

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