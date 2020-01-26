В США водитель ездил со скелетом в машине, чтобы не оплачивать штрафы

В Аризоне, США, житель возил с собой в машине скелет животного, замаскированный под пассажира. Таким образом автомобилисту на протяжении долгого времени удавалось избегать штрафов.
Как пишет BBC, 62-летний водитель надел на скелет шляпу и обернул в тряпки, чтобы замаскировать под живого пассажира. Таким способом он хотел оправдать то, что ехал по выделенной полосе дороги, предназначенной для автомобилей с большим количеством пассажиров.
Как сообщают местные работники полиции, ежегодно это правило нарушают около семи тысяч человек. Находиться на этой полосе помимо автобусов могут автомобили с двумя и более людьми.
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