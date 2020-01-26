В Подмосковье пассажир зарезал таксиста во время поездки

26.01.2020, 16:04, Разное

В ХМАО на одной из улиц деревни Рускинской в Сургутском районе было найдено тело таксиста. По предварительным данным, в убийстве подозревается молодой человек, которого житель подвозил на машине накануне.
По предварительной информации, подозреваемый приехал в район из Когалыма, чтобы навестить свою девушку. По пути между пассажиром и водителем произошла ссора, подозреваемый достал нож и нанес ранение своему оппоненту. А результате рана оказалась смертельной, пострадавший скончался на месте.

На данный момент ведется поиск подозреваемого, с места происшествия он скрылся на автомобиле марки Mitsubuishi. В регионе был объявлен план «Перехват».



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