В Подмосковье пассажир зарезал таксиста во время поездки

В ХМАО на одной из улиц деревни Рускинской в Сургутском районе было найдено тело таксиста. По предварительным данным, в убийстве подозревается молодой человек, которого житель подвозил на машине накануне.

По предварительной информации, подозреваемый приехал в район из Когалыма, чтобы навестить свою девушку. По пути между пассажиром и водителем произошла ссора, подозреваемый достал нож и нанес ранение своему оппоненту. А результате рана оказалась смертельной, пострадавший скончался на месте.

На данный момент ведется поиск подозреваемого, с места происшествия он скрылся на автомобиле марки Mitsubuishi. В регионе был объявлен план «Перехват».

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