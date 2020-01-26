На Украине рассказали о недовольстве Парижа Зеленским

Во Франции растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским из-за «зависшей паузы» после достаточно успешного «нормандского» саммита в Париже, сообщил депутат Верховной рады Олег Волошин.

Парламентарий в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что недовольство французской стороны вызвано тем, что вклад президента Эммануэля Макрона оказался напрасным.

«Ключевой мой вывод такой – во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9 декабря в «нормандском формате», зависла очередная пауза», – приводит его слова РИА «Новости».

Волошин напомнил, что на саммите подписали коммюнике, согласовали разведение войск, но все это оказалось отодвинуто в сторону.

По его словам, в Верховной раде идет «острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу» и массе других вопросов, однако ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений.

Напомним, 9 декабря состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже, а также двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам саммита лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».





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