На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации правоохранителей, на улице Перерва конфликтовали два автомобилиста.
Один участник перепалки выстрелил из неустановленного оружия в оппонента и скрылся. Пострадавшего осматривают врачи, злоумышленника ищут, пишет телеграм-канал «Говорит Москва».
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