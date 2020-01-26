На юго-востоке Москвы произошла стрельба

26.01.2020, 15:51, Разное

На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации правоохранителей, на улице Перерва конфликтовали два автомобилиста.

Один участник перепалки выстрелил из неустановленного оружия в оппонента и скрылся. Пострадавшего осматривают врачи, злоумышленника ищут, пишет телеграм-канал «Говорит Москва».



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