На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации правоохранителей, на улице Перерва конфликтовали два автомобилиста.

Один участник перепалки выстрелил из неустановленного оружия в оппонента и скрылся. Пострадавшего осматривают врачи, злоумышленника ищут, пишет телеграм-канал «Говорит Москва».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]