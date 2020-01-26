Forbes опубликовал список самых богатых и успешных знаков зодиака

26.01.2020, 15:47, Разное

Эксперты издания Forbes продолжили подводить итоги 2019 году. В недавней статье был опубликован список самых успешных и богатых знаков зодиака.
На первом месте оказались Козероги: из 100 позиций представители данного знака заняли сразу 13 мест. Среди самых известных богачей стоит выделить гольфиста Тайгера Вудса, баскетболиста Леброна Джеймса и актёра Брэдли Купера. По словам астрологов, люди, родившиеся с 22 декабря по 20 января, являются экономными и инициативными, а их карьера, как правило, очень успешна.

Следом расположились Тельцы и Раки – по 10 человек. Самым известным представителем первого знака является звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон, а второго – исполнительницы Ариана Гранде и София Вергара. Третью позицию разделили Девы (Пинк, Бейонсе) и Львы (Крис Хемсворт, Дженнифер Лопес, Джоан Роулинг).



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