Американские учёные назвали вегетарианскую диету лучшей для больных диабетом

В результате проведённого исследования американским учёным удалось выявить лучшую и наиболее эффективную диету для больных диабетом. Оказалось, что именно вегетарианское питание помогает улучшить метаболизм и быстрее избавиться от избыточной массы тела.
К исследованию авторы проекта привлекли 74 добровольца, у которых ранее был диагностирован диабет. Участников эксперимента разделили на две группы, одна из которых придерживалась рекомендованного EASD режима питания, вторая – ела овощи, то есть, по сути сидела на вегетарианской диете. При этом все добровольцы без исключения имели дневное ограничение относительно потребляемых калорий – не более 500.
По окончании исследования учёные сравнили потерю веса людьми обеих групп. Тогда оказалось, что вегетарианское питание при абсолютно одинаковом потреблении калорий позволяло добровольцам с диабетом быстрее избавляться от лишних килограммов. Исходя из этого, специалисты рекомендуют придерживаться людям с данным заболеванием названного типа питания, а по возможности даже веганского, что поспособствует не только потере веса, но и нормализации состояния здоровья.
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