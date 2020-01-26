«Города закрыли»: Лена Темникова обсудила с поклонниками новый коронавирус в Китае

Известная российская певица Лена Темникова на своей странице в Instagram обсудила с поклонниками ситуацию в Китае и попросила проинформировать ее, насколько правдивы заявления властей и новости в интернете и СМИ. Живущие в Китае россияне подтвердили, что города действительно пусты.

В своей новой публикации в соцсети Лена Темникова рассказала, что сегодня начала свое утро с просмотра новостей о коронавирусе в Китае. Звезда попросила поклонников рассказать, есть ли достоверные факты о болезни и насколько серьезна ситуация. Многие отметили, что просто так в Китае города закрывать бы не стали, так как это вредит их экономике, но в то же время нашлись и те, кто уверен, ситуацию придали огласке только для быстрейшего изучения и устранения угрозы.

Одна из поклонниц ответила певице, что находится в эпицентре событий, возле города Ухань и у них действительно закрыт весь город, всех просят не выходить из домов, а насколько серьезна ситуация, никто пока не знает.

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