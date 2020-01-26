«Города закрыли»: Лена Темникова обсудила с поклонниками новый коронавирус в Китае

Известная российская певица Лена Темникова на своей странице в Instagram обсудила с поклонниками ситуацию в Китае и попросила проинформировать ее, насколько правдивы заявления властей и новости в интернете и СМИ. Живущие в Китае россияне подтвердили, что города действительно пусты.
В своей новой публикации в соцсети Лена Темникова рассказала, что сегодня начала свое утро с просмотра новостей о коронавирусе в Китае. Звезда попросила поклонников рассказать, есть ли достоверные факты о болезни и насколько серьезна ситуация. Многие отметили, что просто так в Китае города закрывать бы не стали, так как это вредит их экономике, но в то же время нашлись и те, кто уверен, ситуацию придали огласке только для быстрейшего изучения и устранения угрозы.
Одна из поклонниц ответила певице, что находится в эпицентре событий, возле города Ухань и у них действительно закрыт весь город, всех просят не выходить из домов, а насколько серьезна ситуация, никто пока не знает.
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Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]
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