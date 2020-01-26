Израильтянка Иссахар подала президенту РФ прошение о помиловании

Осужденная в РФ гражданка Израиля Наама Иссахар обратилась к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, пишут СМИ со ссылкой на заявление адвокатов израильтянки.
Как сообщили РБК адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, Иссахар «приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении».
«Такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», – сообщила защита.
В Кремле ранее сообщили, что процесс освобождения Иссахар тормозит то, что она не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
Президент Владимир Путин в Израиле провел встречу с матерью Иссахар. Глава государства отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и заверил, что «все будет хорошо».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Песков заявил, что указов об отставке Суркова нет / 25 января
- Канделаки не нашла смысла в проведении альтернативных ОИ в России / 16 января
- Грузия попросила Нидерланды повлиять на Россию / 22 января
- Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» возросло до шести человек / 12 декабря
- СК возбудил дело об обстреле ВСУ в Донбассе / 15 января
- В Минэнерго ответили на обвинения Матвиенко по «умным счетчикам» / 6 декабря
- Объявлена дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300 / 16 января
- На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России / 18 января