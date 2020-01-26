Будущий свёкр Натальи Водяновой Бернар Арно из-за коронавируса в Китае потерял 4 млрд долларов

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy и будущий свёкр российской супермодели Натальи Водяновой Бернар Арно из-за коронавируса в Китае потерял 4 млрд долларов. В конце минувшего года французский бизнесмен возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes.
По оценкам специалистов, состояние Бернара Арно варьируется в районе 117 млрд долларов, но только за последние дни он потерял около 4 миллиардов. Это связывают с коронавирусом в Китае, из-за которого на карантин закрыто несколько городов и в целом ограничен въезд в страну для иностранцев. Вследствие развивающейся эпидемии в Поднебесной снизились продажи, в частности, это коснулось продукции премиальных брендов, которыми владеет будущий свёкр Натальи Водяновой. Однако эксперты прогнозируют, что ситуация начнёт стабилизироваться, как только создадут вакцину от коронавируса 2019-nCoV и количество инфицированных пойдёт на спад.
С сыном долларового миллиардера Антуаном Арно Наталья Водянова состоит в отношениях уже около 10 лет. Однако несмотря на рождение совместных детей возлюбленный не спешил делать супермодели предложение руки и сердца. Лишь в прошлом году Арно решился на брак, а в начале текущего года Водянова показала помолвочное кольцо, но вот о точной дате свадьбы пара пока так и не сообщила.
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