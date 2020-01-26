Константин Богомолов рассмешил подписчиков «странным» снимком Ксении Собчак с Мальдив

Российский театральный режиссёр Константин Богомолов на странице в Instagram опубликовал новое фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Многих подписчиков рассмешил «странный» ракурс запечатлённой на снимке Ксении Собчак, демонстрирующей «тело без ног».
Ксения Собчак с сыном Платоном и супругом Константином Богомоловым зимние каникулы проводят на экзотических Мальдивских островах, периодически публикуя в соцсети интересные моменты отдыха. В одном из недавних постов режиссёр разместил фото жены, снятое с необычного ракурса. На снимке Собчак запечатлена сидящей на песке в лёгком расклешённом наряде молочного оттенка с крупными украшениями на запястьях и шее. Многих фолловеров рассмешил вид телеведущей и они принялись в комментариях интересоваться, куда исчезли её ноги. Некоторые предположили, что муж «закопал» Собчак в песок, другие же считают, что в этом вина специально или неосознанно выбранного ракурса.
Стоит отметить, что большинство подписчиков Константина Богомолова всё же положительно оценивают снимок, отмечая, что «любимая жительница хороша в любом виде и ракурсе», а в данном случае они не увидели ничего смешного или странного. Другие желают паре на долгие годы сохранить трепетное отношение друг к другу и не потерять «в быту» искреннюю любовь, которой светятся их глаза.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Le Monde — французское издательство извинилось за фразу о вине ЦРУ в терактах 09/11 / 21 января
- Украинские правоохранители экстрадировали в Испанию российского «вора в законе» Батыра Бухарского / 26 декабря
- Мнения: Большой конфликт в Заливе феноменально выгоден для США / 7 января
- Гривна к доллару подорожала до 23,37 грн/$ / 20 декабря
- Песков ответил на вопрос о просмотре Путиным сериала «Слуга народа» / 11 декабря
- Общество: Феминизм превращается в ИГИЛ / 21 декабря
- В Раде перепутали текст заявления о курсе Украины в НАТО / 4 декабря
- США собрались выгнать саудовских военных за экстремизм и детское порно / 12 января