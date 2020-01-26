Константин Богомолов рассмешил подписчиков «странным» снимком Ксении Собчак с Мальдив

Российский театральный режиссёр Константин Богомолов на странице в Instagram опубликовал новое фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Многих подписчиков рассмешил «странный» ракурс запечатлённой на снимке Ксении Собчак, демонстрирующей «тело без ног».

Ксения Собчак с сыном Платоном и супругом Константином Богомоловым зимние каникулы проводят на экзотических Мальдивских островах, периодически публикуя в соцсети интересные моменты отдыха. В одном из недавних постов режиссёр разместил фото жены, снятое с необычного ракурса. На снимке Собчак запечатлена сидящей на песке в лёгком расклешённом наряде молочного оттенка с крупными украшениями на запястьях и шее. Многих фолловеров рассмешил вид телеведущей и они принялись в комментариях интересоваться, куда исчезли её ноги. Некоторые предположили, что муж «закопал» Собчак в песок, другие же считают, что в этом вина специально или неосознанно выбранного ракурса.



Стоит отметить, что большинство подписчиков Константина Богомолова всё же положительно оценивают снимок, отмечая, что «любимая жительница хороша в любом виде и ракурсе», а в данном случае они не увидели ничего смешного или странного. Другие желают паре на долгие годы сохранить трепетное отношение друг к другу и не потерять «в быту» искреннюю любовь, которой светятся их глаза.

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