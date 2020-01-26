В Южной Корее произошел взрыв в мотеле, есть погибшие

25 января в мотеле в городе Тонхэ на востоке Южной Кореи произошел взрыв, сообщило Associated Press.
Погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.
Пожарные рассказали, что постояльцы мотеля воспользовались газовой печкой для готовки мяса на гриле, что могло привести к трагедии.
Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи предполагает, что причиной взрыва могла стать утечка газа.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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