Звезда сериала «Годунов» Мария Андреева впервые стала мамой. на своей странице в Instagram звезда разместила запись, где поделилась радостной новостью с поклонниками.

Мария Андреева долгое время скрывала свою беременность, даже коллеги по съемочной площадке оказались удивлены, когда звезда призналась, что стала мамой.

«Котенок, добро пожаловать на эту планету. Я тебя люблю!» — написала у себя в блоге Мария Андреева.

Муж актрисы — стоматолог Антон Хундадзе на своей странице в соцсети рассказал, что сына решили назвать Ильей. Поженились супруги еще в 2018 году, причем свадьба оказалась тайной. Для 33-летней Андреевой это первый ребенок, а у ее мужа есть сын Лука от предыдущих отношений.

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