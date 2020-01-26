Звезда сериала «Годунов» Мария Андреева впервые стала мамой

26.01.2020, 15:30, Разное

Звезда сериала «Годунов» Мария Андреева впервые стала мамой. на своей странице в Instagram звезда разместила запись, где поделилась радостной новостью с поклонниками.
Мария Андреева долгое время скрывала свою беременность, даже коллеги по съемочной площадке оказались удивлены, когда звезда призналась, что стала мамой.
«Котенок, добро пожаловать на эту планету. Я тебя люблю!» — написала у себя в блоге Мария Андреева.
Муж актрисы — стоматолог Антон Хундадзе на своей странице в соцсети рассказал, что сына решили назвать Ильей. Поженились супруги еще в 2018 году, причем свадьба оказалась тайной. Для 33-летней Андреевой это первый ребенок, а у ее мужа есть сын Лука от предыдущих отношений.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика