Израильтянка, осужденная в России за наркотики, обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная российским судом к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, обратилась к Владимиру Путину с прощением о помиловании. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление защиты Иссахар.
Ранее Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что «все будет хорошо». «Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», — сказал Путин.
В апреле 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 г гашиша.
В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Разумков: Когда мы сравниваем зарплату главы Верховной Рады Украины и его коллег, то здесь – $1,5 тыс., а в Европе – до $50 тыс. / 18 января
- Зеленский о разговорах с Путиным: Я по-другому наших людей не заберу / 25 января
- Зеленский сказал, что сотрудники НАБУ не приняли от него подарок за задержание Альперина / 2 декабря
- Прощание с Юрием Лужковым началось в Москве / 12 декабря
- Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой дорогой в мире в первый день после выхода на биржу / 12 декабря
- Опубликован ремикс на трек Elefante певицы NK / 3 декабря
- Земан заявил, что из-за позиции РФ относительно «Пражской весны» может отказаться от визита в Москву / 27 декабря
- Гаджеты: Фантастический 3D монитор из Star Wars уже поступил в продажу (3 фото + видео) / 2 декабря