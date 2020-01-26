Израильтянка, осужденная в России за наркотики, обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная российским судом к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, обратилась к Владимиру Путину с прощением о помиловании. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление защиты Иссахар.

Ранее Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что «все будет хорошо». «Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», — сказал Путин.

В апреле 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 г гашиша.

В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». […]