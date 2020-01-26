Песков заявил о карт-бланше Мишустина

Премьер Михаил Мишустин имеет определенный карт-бланш при формировании команды, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «России-1».
«Конечно же, существует кадровый резерв, из которого при необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что в качестве главы правительства Мишустин несет ответственность перед государством.
15 января президент Владимир Путин отправил в правительство Дмитрия Медведева в отставку, назначив его на должность зампреда СБ России. Новым премьером стал Михаил Мишустин. Медведев позже объяснил отставку правительства.
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