Песков заявил о карт-бланше Мишустина

26.01.2020, 15:26, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин имеет определенный карт-бланш при формировании команды, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «России-1».

«Конечно же, существует кадровый резерв, из которого при необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в качестве главы правительства Мишустин несет ответственность перед государством.

15 января президент Владимир Путин отправил в правительство Дмитрия Медведева в отставку, назначив его на должность зампреда СБ России. Новым премьером стал Михаил Мишустин. Медведев позже объяснил отставку правительства.



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