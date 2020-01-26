Китаец с подозрением на коронавирус попытался сбежать из скорой помощи

Инцидент произошел в Ухани.
В Сети появилось видео из китайского города Ухань, заблокированного из-за распространения смертельного коронавируса.
На записи видно, как предположительно зараженный вирусом житель пытается сбежать из машины скорой помощи.
Затея китайца закончилась провалом. Сотрудники полиции пресекли попытку к бегству. При этом на фоне в видеоролике слышны звуки выстрелов.
Напомним, что почти месяц в Китае набирает обороты новый штамм коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию с частыми летальными исходами. СМИ сообщили 26 января о двух с лишним тысячах заболевших и 56 жертвах.
Предположительно первые заболевшие заразились на рыбном рынке в Ухне, где продавалось мясо диких животных, в том числе рептилий. По мнению ученых, вирус мутировал, находясь в организме змеи, обретя способность передаваться между людьми.
В Китае введен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.
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