Китаец с подозрением на коронавирус попытался сбежать из скорой помощи

Инцидент произошел в Ухани.

В Сети появилось видео из китайского города Ухань, заблокированного из-за распространения смертельного коронавируса.

На записи видно, как предположительно зараженный вирусом житель пытается сбежать из машины скорой помощи.

Затея китайца закончилась провалом. Сотрудники полиции пресекли попытку к бегству. При этом на фоне в видеоролике слышны звуки выстрелов.

Напомним, что почти месяц в Китае набирает обороты новый штамм коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию с частыми летальными исходами. СМИ сообщили 26 января о двух с лишним тысячах заболевших и 56 жертвах.

Предположительно первые заболевшие заразились на рыбном рынке в Ухне, где продавалось мясо диких животных, в том числе рептилий. По мнению ученых, вирус мутировал, находясь в организме змеи, обретя способность передаваться между людьми.

В Китае введен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

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