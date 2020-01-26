«Много уродливого»: Познер оскорбил Россию

Известный житель Урала режиссер и драматург Николай Коляда считает, что журналист чаще бывает в Париже и Нью-Йорке, сомневаясь в том, видел ли Познер уральские города.

В России очень красивая природа, но в ней много уродливого. Такое безапелляционное заявление сделал журналист Владимир Познер, когда его попросили сравнить Россию с другими государствами. При этом телеведущий среди «уродства» выделил промышленные города на Урале. Прямо так и сказал – «ужасно», подчеркнув, что даже не знает, как там вообще люди живут, пишет уральский портал Ura.ru

Также Познер отметил, что страна очень богатая, но здесь мало уделяют внимание жизни людей, хотя могли бы и сделать так, чтобы в России было удобно жить всем. В свою очередь всемирно признанный драматург и режиссер Николай Коляда, который живет и работает на Урале, обвинил Познера в элементарном незнании. Коляда сказал, что телеведущий ездит только в Париж и Нью-Йорк.

Драматург задался вопросом, а был ли Познер в таких городах, как Челябинск, Пермь, а в Екатеринбурге, если и был, то только в «Ельцин Центре». При этом он не стал отрицать, что проблемы с экологией везде, даже в Москве. Но главным театральный деятель считает город надо оценивать не по фабрикам, а по людям, а на Урале люди замечательные. Именно поэтому в столице России Коляда чувствует себя тяжело, хочет домой, где воздух, хоть «поганый и отвратный», но ему от него лучше. Известный тележурналист не раз высказывал, что ему не нравится в России. Так, он назвал ошибкой выбор князя Владимира в пользу православия и дальнейшее крещение Руси, считая это «консервативностью» в худшем виде. Примечательно, что Познеру не раз предлагали уехать за границу, если он не любит России. Один раз это произошло после того, как журналист заявил, что отказ легализовать однополые браки в России говорит об отсталости российского общества.

Фото: Познер-онлайн

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