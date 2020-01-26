Любительница животных устроила своим питомцам спа-салон

Все спа-процедуры являлись полностью безопасными и комфортными для животных.
Многие владельцы животных возят своих четвероногих друзей в салоны, где те могут расслабиться и прихорошиться.
А вот Эмма Массингейл, профессиональный тренер лошадей из Холсуорси (Северный Девон, Англия), решила никуда никого не возить, а устроить спа-салон на дому. Все питомцы женщины получили процедуры по высшему разряду, включая свинью и пони.
Эмма рассказала, что такое времяпрепровождение — это прекрасный способ сблизиться с любимцами. Хозяева получают от питомцев столько радости и любви, что за это надо не только испытывать благодарность, но и дарить зверушкам что-то взамен. Женщина подчеркнула, что все спа-процедуры являлись полностью безопасными и комфортными для животных. Собственно, то, как спокойно они подвергаются расслабляющим манипуляциям, является отличным тому доказательством.
Ранее мы писали про животных, которые бывают умнее людей
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