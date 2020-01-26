Любительница животных устроила своим питомцам спа-салон

26.01.2020, 15:22, Новости дня

Все спа-процедуры являлись полностью безопасными и комфортными для животных.

Многие владельцы животных возят своих четвероногих друзей в салоны, где те могут расслабиться и прихорошиться.

А вот Эмма Массингейл, профессиональный тренер лошадей из Холсуорси (Северный Девон, Англия), решила никуда никого не возить, а устроить спа-салон на дому. Все питомцы женщины получили процедуры по высшему разряду, включая свинью и пони.

Эмма рассказала, что такое времяпрепровождение — это прекрасный способ сблизиться с любимцами. Хозяева получают от питомцев столько радости и любви, что за это надо не только испытывать благодарность, но и дарить зверушкам что-то взамен. Женщина подчеркнула, что все спа-процедуры являлись полностью безопасными и комфортными для животных. Собственно, то, как спокойно они подвергаются расслабляющим манипуляциям, является отличным тому доказательством.

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