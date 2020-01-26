Исследование: Алкоголь продлевает жизнь. Доказано

Жизнь пьющих женщин продлилась на 12,5 лет против 9,5 у непьющих, а мужчин — до 9,6, тогда как непьющие увеличили жизнь только на 8,8 года.

Оказалось, что пьющие живут дольше непьющих. Правда, маленький нюанс сравнение проводилось между теми, кто употребляет алкоголь в умеренных количествах, и теми, кто ни грамма в рот не берет. Это доказали ученые Гарвардского университета, а точнее Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана. Разумная доза алкоголя снижает риск развития сердечных заболеваний, улучшает когнитивные функции (память, работа головного мозгла), меньше становится и риск развития диабета, перечисляется в статье исследователей, опубликованной в издании Wine Spectator.

Вывод сделан на основе тщательного и долгого изучения данных о привычках свыше 100 тысяч женщин и мужчин. Упор в исследовании был сделан на трех хронических заболеваниях: диабет, сердечно-сосудистые и онкология. Помимо этого учитывались пять факторов, влияющих на здоровье: курение, вес тела, физическая активность, качество диеты и количество употребления алкоголя. Результаты показали: жизнь женщин, не употребляющих алкоголь при низком уровне хронических заболеваний, увеличилась на 9,5 лет, мужчины – на 8,8 лет. А вот женщины, которые употребляли (в меру) алкоголь, увечили годы жизни на 12, 5 лет. Мужчины, не злоупотребляющие алкоголем, продлили жизнь на 9,6 лет.

Но и это еще не все. Исследователи выяснили, алкоголь повышает уровень «хорошего» холестерина. А чтобы у людей не возникало споров насчет дозировки, то ученые определили норму: женщинам один бокал вина в день, мужчинам – два. Да и то не каждый день, а 3-5 раз в неделю. Еще раньше ученые выяснили, что алкоголь помогает изучению иностранного языка. Быть может, в компании «Аэрофлот» потому и решили отменить действующий несколько лет запрет на употребление алкогольных напитков во время полета.

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