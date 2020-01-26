Мнение: Эко-курица

Как человек, погруженный в ремонт и стройку дома, решила посмотреть вчера Квартирный вопрос на НТВ.

Главной героиней предыдущего выпуска, который я видела, была Гламурная инвалидка, чей муж застругал ей в тело кучу детей. После скандала, который тогда разразился, я думала, что героев передачи стали подбирать более тщательно.

Но — нет:



Фото: НТВ

В этот раз мне показали Экологиню — женщину, которая ратует за молоко из дыни. Кофе, говорит, лучше разбавлять молочком не из коровы — это экологично и даже вкусно!

Рядом с экологиней стоял её муж и унылым дятлом со всем соглашался. Пися сказала — он кивнул. Что же такое с нашими мужиками, которые слушают даже не рот женщины, а то, что они извергает жопой?

Экологиня, как и все ей подобные, придерживается двойных стандартов: коровку не обижает, зато лоб заколола ботоксом. Губы, как и положено, уточкой — силикон аж стекает, и её не смущает, что мебель у неё дома — из МДФ.

Впрочем, в жопу экологов. Все они лицемеры. Сядут в самолёт и летят зимовать на Бали, отравляя воздух.

Гораздо интереснее экологии её слабовольный муженёк, похожий с виду на адекватного парня.

Как такое случается, что он соглашается с тупыми ценностями писи жены? В какой момент происходит, что мужчина оказался под каблуком идиотки? Как так получается, что деньги зарабатывает лишь он, а жена, жамкая писей, прививает ему свои тупейшие ценности?

Всё это, мои дорогие оладушки, происходит не в определённый момент, а постепенно. Сначала тебе её глупость кажется милой, ты даже её не слушаешь, рисуя в фантазиях, как ей присунешь, а потом, очнувшись, ты, дорогой, уже женат-окольцован, а пися тебя учит жить по своим стандартам.

Как правило, в этот момент у тебя уже двое детей от идиотки, квартира в ипотеку и менять что-либо поздно.



Теперь ты, дурачок, сможешь сортировать мусор! Фото: НТВ

Парни, слушайте женщин! Не на сиськи смотрите, а слушайте, что она несёт сразу на первом свидании! Если начнёт затирать про экологию, феминизм или повёрнута на чём-то другом, бегите, даже если хотите присунуть ей — держите себя в руках!

Иначе, как герой вчерашней передачи, проснётесь однажды утром, а ты — уже участник Квартирного вопроса и муж эко-курицы, которая льёт в твой кофе молоко из дыни.

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26 января в Twitter назвал «забавной» дискуссию о замене Кремлем куратора украинского направления с Владислава Суркова на Дмитрия Козака. «Дискуссия о последствиях замены Суркова на Козака забавная. Политику в отношении Украины определяет один человек – [президент РФ] Владимир Путин. Тактика может меняться, стратегия на уничтожение Украины как независимого европейского страны […]