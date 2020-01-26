Сергей Лавыгин женился на Марии Луговой

Актёр Сергей Лавыгин, известный по роли в сериале «Кухня», женился на своей возлюбленной Марии Луговой. Супруги сыграли свадьбу 25 января, но старались не привлекать к мероприятию лишнее внимание.

После росписи в ЗАГСе пара решила сразу же вернуться к повседневным делам: Луговая, к примеру, поехала на работу в театр. Артисты начали встречаться около 2 лет назад, однако до этого уже были знакомы несколько лет. Лавыгин сделал первый шаг, пригласив будущую супругу на свидание, и с тех пор они уже не расставались.

До этого актёр проживал в гражданском браке с Анной Бегуновой, у них появился сын Федор. После расставания экс-возлюбленная Лавыгина сыграла свадьбу с Дмитрием Власкиным, известным по съемкам в сериале «Физрук».

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