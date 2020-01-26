В США подросток провел 30 часов в заснеженных горах после лавины и выжил

Николас Стейси-Алькантара из Калифорнии, США, 30 часов провел в пещере, укрываясь от снежной бури в горах, и смог выжить. Как пояснил школьник, каждые полчаса он заводил будильник и думал о друзьях.

На выходные 17-летний школьник отправился в Солт-Лейк-Сити в гости к бывшей девушке. Он любил путешествовать, а потому решил пройтись по лесу и горам. Однако погода испортилась, поднялся ветер и началась снежная буря. Чтобы выжить, молодой человек решил укрыться в «норе» под старым деревом. С дороги он сбился, найти маршрут не представлялось возможным, а подросток начал замерзать.

В то же время его бывшая избранница вместе с матерью волновались за школьника и решили обратиться в полицию. Сам молодой человек рассказал, он знал, что ему нельзя уснуть, чтобы не умереть. Все, что ему помогало — это будильник и самодельный браслет, подаренный подругой. Как только погода стала налаживаться, подросток выбрался из укрытия, его нашли туристы. Он был в одних носках, так как у него было сил завязать носки, вертолетом пострадавшего доставили вертолетом в Юту.

Врачи диагностировали у пациента сильное обморожение, не исключено, что ему предстоит ампутация. Тем не менее, молодой человек считает себя счастливчиком, ведь он остался жив. Прежде в таких экстремальных условиях он ни разу в жизни не оказывался.

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