Россиянка рассказала об обстановке в китайской Ухани

Россиянка, которая живет в Ухани и работает хореографом, пояснила о ситуации, сложившейся в городе в связи с новым коронавирусом. По словам девушки, паники на улицах города нет.
Россиянка рассказала, что в городе действительно действуют особые условия. Так, попасть в какой-либо пункт можно, только пройдя проверку в определенных пунктах пропуска. В целом паники в Ухани нет, все люди ходят в медицинских масках, но для них это привычно при гриппе или вспышке других инфекций.
Власти, по словам девушки, предупреждают, что если у человека появляются симптомы гриппа, но они не проходят через три дня, стоит обратиться в больницу и пройти обследование. Большинство граждан не выходят из домов без необходимости.
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