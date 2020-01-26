В Хмельницкой области во дворе дома взорвалась граната, погиб мужчина

Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва в Хмельницкой области, в результате которого погиб 27-летний мужчина, сообщила 26 января пресс-служба областной полиции.
Взрыв прогремел ночью 26 января во дворе одной из пятиэтажек Староконстантинова.
«Полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте», – сказано в сообщении.
Следователи открыли по данному факту уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26 января в Twitter назвал «забавной» дискуссию о замене Кремлем куратора украинского направления с Владислава Суркова на Дмитрия Козака. «Дискуссия о последствиях замены Суркова на Козака забавная. Политику в отношении Украины определяет один человек – [президент РФ] Владимир Путин. Тактика может меняться, стратегия на уничтожение Украины как независимого европейского страны […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Освобожденная в ходе обмена дончанка Терещенко: Когда я сказала: «Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям» – они меня чуть не сожрали / 13 января
- «Разговоры о дешевом газе настораживают». Сенцов прокомментировал нормандские переговоры / 10 декабря
- Продуктовый магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс / 10 января
- Недорогой смартфон OnePlus 8 Lite появился на рендерах / 7 декабря
- МИД Великобритании заменит свой автопарк электрокарами в рамках сокращения выбросов CO2 / 26 декабря
- Стало известно о задержании в Москве Навального / 26 декабря
- В Киевской области водитель Daewoo сбил двоих детей, которые переходили дорогу – полиция / 9 декабря
- В Госдуме попросили доработать проект о блокировке e-mail / 13 января