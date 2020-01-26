В Хмельницкой области во дворе дома взорвалась граната, погиб мужчина

Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва в Хмельницкой области, в результате которого погиб 27-летний мужчина, сообщила 26 января пресс-служба областной полиции.

Взрыв прогремел ночью 26 января во дворе одной из пятиэтажек Староконстантинова.

«Полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте», – сказано в сообщении.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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