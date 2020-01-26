«Аэрофлот» дал обещание после гибели двух кошек в Шереметьево

26.01.2020, 15:12, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала открыть линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы предложили пересмотреть правила транспортировки животных, и эту идею поддержал аэропорт Шереметьево. В самое ближайшее время мы откроем линию для сбора ваших предложений», – говорится в сообщении авиаперевозчика в Facebook.

В компании подчеркнули, что обстоятельства гибели животных их также беспокоят. «Мы знаем, что за происшествие несут ответственность грузчики аэропорта Шереметьево, так как наземное обслуживание наших рейсов находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хендлинг», и компания полностью это признает», – говорится в сообщении.

«Аэрофлот» со своей стороны проводит расследование произошедшего.

Ранее пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко заявил, что две кошки погибли после того, как он сдал их в багажное отделение. По его словам, животные умерли из-за травм, полученных в ходе транспортировки в Шереметьево, а третья кошка получила обморожение во время перелета в багажном отделении.



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