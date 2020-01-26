«Гюльчатай, открой личико!»: Валерия и Иосиф Пригожин проводят отпуск в Дубае

Российская популярная певица Валерия и ее супруг — продюсер Иосиф Пригожин, в отличие от коллег по шоу-бизнесу, в праздники предпочли работать, а уже потом отправились в долгожданный отпуск в Дубаи. Оттуда пара делится забавными видео и красивыми фотографиями, а на одной из записей продюсер и вовсе сравнил исполнительницу с Гюльчатай.

На отдыхе в Дубае Валерия в новом видео предстала на пляжном шезлонге, причем она завернулась с с головой в льняную накидку и спряталась от солнца. В этот момент исполнительницу снял на видео ее супруг Иосиф Пригожин, трогательно сравнив ее с Гюльчатай и попросив открыть личико.



Поклонники в Instagram после просмотра соответствующей публикации поблагодарили Валерию за столь смешной ролик, отметив, что она намного красивее Гюльчатай, а также похвалив стройность звезды. Супругам пожелали счастливого и солнечного отдыха.

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