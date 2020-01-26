Алена Водонаева не верит в воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон

26.01.2020, 15:04, Разное

Шокирующее примирение одной из самых известных пар Голливуда начала 2000-х — Брэда Питта и Дженнифер Энистон стало одной из главных тем для обсуждения в последнее время. Впрочем, бывшая звезда проекта «Дом-2» Алёна Водонаева не верит, что бывшим супругам удастся восстановить отношения.
Светская львица отдает должное Брэду Питту, который, по-видимому, окончательно вернул себе былую форму, забыв о разводе с Анджелиной Джоли. Впервые экс-супругов заметили вместе на церемонии награждения Гильдии киноактеров США, а их совместное фото сразу же появилось в Сети, провоцируя различные слухи. Впрочем, актёр на этом не остановился и очень внимательно наблюдал за бывшей супругой, когда та получала награду. Водонаева считает, что идеального сюжета, при котором Питт и Энистон вновь воссоединятся, скорее всего, не будет.

По словам бывшей участницы «Дома-2», многие поклонницы попросту не поймут актрису, если она примет Брэда Питта обратно. В заключении она предположила, что актёр после развода с Джоли 3 года назад был эмоционально опустошен, но в конечном итоге смог привести себя в форму, и даже публично извинился перед Энистон за многие вещи, которые создавали проблемы между ними.



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