В Польше назвали «неэффективными» пуски крылатых ракет «Калибр» российскими фрегатами

В недавно вышедшей статье в издании Defense24 военные аналитики из Польши обсудили пуски крылатых ракет «Калибр» российскими фрегатами в Баренцевом море. Эксперты выразили субъективное мнение о том, что при огромном потенциале пуски всё же «неэффективны».

Причину низкой эффективности аналитики видят в вероятной несогласованности операторов корвета «Гремящий». Предполагается, что на борту российского корабля в состав несущего боевое дежурство расчёта входит командир и 12 операторов, большинство из которых находится на постоянном месте, то есть, это указывает на неиспользование многофункциональных консолей. Кроме того, на эффективности пуска «Калибра» могут отрицательно сказываться небольшие габариты военных фрегатов.

На кораблях, как отмечается в статье Defense24, консоли расположены вдоль стен, что затрудняет операторам голосовое общение друг с другом, вынуждая использовать внутреннюю связь. Польские аналитики считают, что проблемы, которые присутствуют на «Гремящем», могут также быть и на оборудованном системой «Сигма» фрегате «Адмирал Горшков».

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