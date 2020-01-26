В Госдуме ответили на новое оскорбление Водонаевой в адрес российских семей

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина прокомментировала заявление телеведущей и модели Алены Водонаевой, отказавшейся менять точку зрения по вопросу материнского капитала и назвавшей потенциальных получателей этих выплат «пьющими» и «маргиналами».

«Я сейчас нахожусь в своем регионе, и кроме слов благодарности от людей ничего не слышу. Это достойные трудяги, люди, молодые семьи, которые сказали: молодец президент, увидел нас, молодых», – сказала депутат РИА «Новости».

«Семья, которая еще серьезно нуждается в поддержке государства, ну, не такие зарплаты у ребят, – и это быдло?.. Нельзя так говорить про людей», – подчеркнула Вторыгина.

Она добавила, что пьющие люди практически не рожают, поскольку «уже построили свою жизнь по-другому».

Депутат добавила, что видела программу на НТВ с участием Водонаевой и была возмущена тем, что модель не извинилась перед российским народом, а, напротив, заявила, что по-прежнему придерживается такой точки зрения.

Ранее Водонаева в эфире телеканала «НТВ» заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами». Своей ошибкой она назвала лишь то, что ранее называла таких людей «быдлом». По словам Водонаевой, «порицать» ее начали именно за использование такого определения.

Телеведущая Ольга Скабеева в этой связи отметила, что «политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева».

Адвокат Сергей Жорин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Водонаеву нельзя наказать за «слабоумие».

Президент РФ Владимир Путин выражал недоумение в связи с тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Он также назвал «моральными уродами» тех, кто оскорбляет семьи.

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