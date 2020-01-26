В результате взрыва в жилом доме в Махачкале пострадал ребенок

В подвале жилого дома в Махачкале произошел взрыв бытового газа, два человека пострадали, в том числе ребенок, который проходил мимо, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Дагестану.
Взрыв произошел в доме 53 по улице Гамидова. В результате хлопка газовоздушной смеси на первом этаже пятиэтажного дома оказалась выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами, передает ТАСС.
«Пострадал проходивший мимо ребенок, он госпитализирован», – сказал представитель МЧС.
Также пострадал еще один взрослый.
Пожара не было, несущие конструкции дома не повреждены.
Ранее на этой неделе два человека в Череповце пострадали от взрыва при попытке вскрыть сейф.
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