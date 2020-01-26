В Чечне задержали 25 человек из-за того, что они пересылали друг другу шуточное фото с Кадыровым — «Кавказ.Реалии»

26.01.2020, 14:57, Новости дня

В Чечне в нескольких населенных пунктах задержали не менее 25 человек, включая несовершеннолетних, из-за распространения фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника. Об этом пишет «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник.

Как рассказал источник, 11 человек задержали в городе Шали, четверых — в селе Герменчук и еще 10 человек — в Курчалоевском районе. Среди задержанных есть школьники и мужчина 62-х лет. По словам источника, полицейские задерживали не только отправителей фото, но и получателей.

Задержанных доставили в отдел полиции и оставили там на ночь. Как пишет издание, на них не составили протоколы задержания, но применили против них силу.



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