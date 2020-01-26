В Петербурге задержан участник пикета против изменений в Конституцию

В Санкт-Петербурге задержали активиста, координатора «Левого фронта» Евгения Козлова. Он проводил одиночный пикет против изменений Конституции, передает «МБХ медиа».

Козлов вышел на улицу с фотографией Путина с надписью «Кащей бессменный». Через 10 минут он был задержан без объяснения причин. Его увезли в отдел полиции.

26 января в Петербурге возле Гостиного запланирована серия пикетов против конституционной реформы.

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