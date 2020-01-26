Акция: Компания Samsung предлагает наушники Galaxy Buds+ бесплатно при заказе смартфона

Сегодня стало известно, что новые наушники Galaxy Buds+ станет возможным получить совершенно бесплатно.

Однако для этого необходимо выполнить условие, которое состоит в том, чтобы заранее оформить предварительный заказ на флагманские смартфоны Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Приобрести вышеуказанные аппараты станет возможным от 950 долларов в базовой комплектации. Эксперты предполагают, что стоимость наушников увеличится на 50 процентов.

Актуальная модель наушников Galaxy Buds продается по цене 10 тысяч рублей. В свою очередь, официальная презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S20 запланирована на 11 февраля текущего года, когда и будут озвучены подробности о новых наушниках.

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