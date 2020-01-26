Redmi работает над выпуском недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch

Инсайдеры анонсировали, что китайская компания Redmi активно занимается разработкой новых умных часов, которые бы смогли составить конкуренцию Xiaomi Mi Watch.
В свою очередь, производитель нацелен на выпуск бюджетного гаджета, который бы смог заинтересовать не только своей стоимостью, но и другими важными опциями. В настоящее время в регуляторе BIS уже предложена новая модель, имеющая кодовое обозначение HMSH01GE. Разработчиком аппарата является именно бренд Redmi.
Пока говорить о сроках выхода новинки пока рано. Производитель пока не комментирует данные слухи, а также никак не намекает на возможный выход собственных недорогих смарт-часов. Остальные подробности о девайсе пока удерживаются в тайне.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новые доклады Transparency International и Российской академии наук свидетельствуют о всепроникающей культуре коррупции, которая сохраняется, несмотря на усилия правительства и оппозиционных активистов. В новом Индексе восприятия коррупции, который составляет Transparency International, Россия заняла 137-е место из 180 стран. «Каждый год нам приходится находить новые слова для описания одного и того же», – зсказал корреспонденту «Голоса […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Минэкономразвития Украины заявили о несуществующих госпредприятиях / 10 декабря
- Семь сельсоветов угледобывающих районов Украины призвали Зеленского запретить импорт электроэнергии из России / 26 декабря
- Сборная Украины по футболу проведет товарищеские матчи с Францией и Польшей / 1 декабря
- Мишустин поздравил актера Невзорова с юбилеем / 18 января
- Выборы в Украине, горящий Нотр-Дам и московские митинги. «Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2019 году / 18 декабря
- Джулиани хочет представлять интересы Трампа на заседании Сената – СМИ / 15 января
- Зеленский призвал Кнессет Израиля ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной / 25 января
- Полковника Минобороны приговорили за растрату в Хабаровске / 21 января