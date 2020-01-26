Redmi работает над выпуском недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch

26.01.2020, 14:52, Новости дня

Инсайдеры анонсировали, что китайская компания Redmi активно занимается разработкой новых умных часов, которые бы смогли составить конкуренцию Xiaomi Mi Watch.

В свою очередь, производитель нацелен на выпуск бюджетного гаджета, который бы смог заинтересовать не только своей стоимостью, но и другими важными опциями. В настоящее время в регуляторе BIS уже предложена новая модель, имеющая кодовое обозначение HMSH01GE. Разработчиком аппарата является именно бренд Redmi.

Пока говорить о сроках выхода новинки пока рано. Производитель пока не комментирует данные слухи, а также никак не намекает на возможный выход собственных недорогих смарт-часов. Остальные подробности о девайсе пока удерживаются в тайне.



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