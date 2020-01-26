Джонсона предупредили о «дипломатической войне» с Трампом

Из-за планов Лондона подписать контракт с китайской телекоммуникационной компанией Huawei по разработке сети 5G премьеру Великобритании Борису Джонсону предрекли «дипломатическую войну» с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Sunday Times.

Отмечается, что Трамп сообщил Джонсону, что эта сделка станет серьезной угрозой для национальной безопасности, создает риск раскола трансатлантических отношений и может омрачить празднования по случаю Brexit, намеченные на следующую пятницу, передает RT текст статьи британского издания.

Трамп предложил Джонсону вместе создать альтернативу предложению Huawei, однако власти Великобаритании полагают, что это займет слишком много времени, пишет The Sunday Times.

Из-за этого три американских сенатора обратились к Совету Национальной безопасности Великобритании и призвали министров не открывать новую уязвимую телесеть технологическому гиганту, который, по их мнению, «имеет тесную связь с китайской разведкой».

Глава Минфина США Стив Мнучин назвал сделку с Huawei «угрозой критически важной инфраструктуре», но предложил «выделить большое количество ресурсов» на торговое соглашение США и Великобритании, если Лондон откажется от сотрудничества с китайской компанией.

Британское правительство собирается принять решение по сделке в следующий четверг, как ожидается, этот шаг вызовет бурю негодования в правительстве. Источник The Sunday Times сравнил проблему с распространяющимся по миру коронавирусом, назвав Huawei «китайским вирусом следующей недели».

Сделке с Huawei противятся министр внутренних дел Прити Пател и министр обороны Бен Уоллес, а остальные «вынуждают» Джонсона разрешить китайской компании создать «периферийные части» сети пятого поколения, но исключив при этом стратегически важные локации. Американские сенаторы полагают, что интегрированность британской сети 5G «исключает» довод Джонсона о том, что Huawei ограничится лишь разработкой ее «границ», а действия компании показывают «отчетливое хищническое и проблемное поведение».

Госсекретарь США Майк Помпео также пытается убедить Лондон отказаться от сделки с Huawei, но министры считают, что советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл проигнорирует беспокойство Америки и доведет соглашение до конца. При этом, если сделка все-таки состоится, Трамп грозит прекратить обмен разведданными с Лондоном. Впрочем, пишет The Sunday Times, американские коллеги заверили британских коллег, что подобное не произойдет.

Напомним, США внесли Huawei в черный список весной 2019 года, однако позже продлили разрешение на сотрудничество с компанией.

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