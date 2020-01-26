Исследование: У живущих возле оживленных дорог детей менее развит головной мозг

Исследование показало, что дети, живущие рядом с оживленными дорогами, отличаются по умственному развитию от своих сверстников. Ученые сканировали мозг 147 12-летних школьников, наблюдение за пациентами велось с шести месяцев.

У тех, кто был подвержен высокому уровню загрязнения воздуха из-за дорожного движения до своего первого дня рождения, к 12 годам в мозге было меньше серого вещества, чем у сверстников. Исследователи из Медицинского центра детской больницы Цинциннати обнаружили, что объем в некоторых областях мозга сократился на четыре процента. В целом, исследователи обнаружили, что поражены четыре области мозга, включая мозжечок и лобную область. Они участвуют в управлении движениями тела, а также имеют дело с памятью, мышечным контролем и чувствами.

Студент PhD Трэвис Беквит, ведущий автор исследования, отметил, результаты показали, что вдыхаемый воздух может влиять на развитие их мозга. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, автомобильные пары ответственны за до 30 процентов выбросов твердых частиц (ТЧ) в европейских городах.

Половина детей в исследовании, которое было опубликовано в журнале PLOS One, подвергались воздействию низкого уровня загрязнения воздуха до своего первого дня рождения. Другая половина получала воздействие вдвое больше. Результаты этого исследования, хотя и предварительные, предполагают, что место, где живет человек, и воздух, которым он дышит, могут влиять на развитие мозга.

Предыдущее исследование, проведенное учеными из Университета Цинциннати, показало, что дети, подверженные воздействию высоких уровней загрязнения воздуха, могут быть более обеспокоены. Согласно исследованию, проведенному в Университете Уорика, у детей в сильно пострадавших районах хуже память.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новые доклады Transparency International и Российской академии наук свидетельствуют о всепроникающей культуре коррупции, которая сохраняется, несмотря на усилия правительства и оппозиционных активистов. В новом Индексе восприятия коррупции, который составляет Transparency International, Россия заняла 137-е место из 180 стран. «Каждый год нам приходится находить новые слова для описания одного и того же», – зсказал корреспонденту «Голоса […]