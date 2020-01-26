Эксперты назвали уникальные функции iPhone, которых нет в Android

iMessage, AirPods и своевременные обновления программного обеспечения — это лишь некоторые из функций, которые дают iPhone преимущество перед Android. Эксперты назвали уникальные опции купертиновских гаджетов, отметив их высокую производительность.

Телефоны Android могут делать много замечательных вещей, например, дают возможность организовать домашний экран по своему усмотрению, есть помощник Google и лучшая работа в режиме многозадачности.

Но есть некоторые функции и задачи, в которых iPhone лучше справляются, или которые просто отсутствуют в Android. iMessage, FaceTime и регулярные обновления ОС почти для каждого iPhone — несколько ярких примеров. Возможно, самая большая особенность, которой нет у пользователей Android, и, вероятно, никогда не будет, — это собственная платформа Apple для обмена сообщениями iMessage. Он легко синхронизируется на всех устройствах Apple, полностью зашифрован и обладает множеством игровых функций, таких как Memoji.

Сопряжение беспроводных наушников AirPods с iPhone — это беспроблемный опыт. Одним из самых впечатляющих преимуществ является возможность использовать те же AirPods с Mac или Apple Watch без необходимости их повторного сопряжения. В AirPods есть множество функций и приемов, например, они позволяют поделиться аудио и попросить Siri прочитать входящие сообщения. AirPods Pro делают еще больше.

Обновления программного обеспечения всегда были недостатком платформы Android в целом. Трудно узнать, когда получать обновление для системы безопасности или выпуск основных функций, поскольку это время зависит от марки телефона каждого отдельного устройства. Некоторые более последовательны, чем другие.

FaceTime — это одна из функций, которой Android никогда не мог соответствовать, несмотря на все усилия Google с приложением Duo. FaceTime работает так хорошо, потому что он зашифрован и готов к использованию, когда новый iPhone только настраивается. iPhone каждый вечер выполняет резервное копирование в iCloud (при условии, что он подключен к Wi-Fi и заряжен) и полностью восстанавливает установленные приложения, учетные записи, домашний экран и настройки.

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