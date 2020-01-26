Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о важности России для Европы

Государственный и политический деятель, глава МИД Австрии Александр Шалленберг в интервью печатному изданию Wiener Zeitung обсудил важность РФ для Европы. Дипломат уверен, что в долгосрочной перспективе без Москвы невозможна безопасность европейских государств.
В беседе с журналистами Шалленберг высказал мнение относительно того, что РФ в своё время могла бы стать частью европейского сообщества, однако пошла по другому выбранному пути. При этом руководитель иностранного ведомства Австрии считает, что Вене стоит налаживать дружеские отношения с Москвой, но и не терять заокеанских партнёров, в частности, это касается США.
В отношении РФ глава австрийского МИД придерживается ранее озвученного Штанмайером мнения. Некоторое время назад президент Германии говорил о том, что для обеспечения безопасности и стабильности европейским государствам важно налаживать диалог с Москвой, так только сотрудничая с ней можно в будущем получить желаемое. При этом именно Австрия, по мнению Шалленберга, приложила в этом плане наибольшие усилия.
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